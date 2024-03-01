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​Молодёжная сборная России проведёт три матча в Уругвае

01 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Молодёжная сборная России в конце марта проведёт ряд товарищеских матчей в Уругвае. Об этом информирует пресс-служба команды.

21 марта соперником российской молодёжки станет сборная Уругвая (до 20 лет), 23 марта – «Насьональ» (до 21 года), а 25 марта – «Монтевидео Сити Торке» (до 21 года).

Стоит сказать, что молодёжная сборная Уругвая является действующим победителем чемпионата мира.

Напомним, что уже два года Российский футбольный союз находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут проводить официальные международные игры.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Молодёжная сборная России
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