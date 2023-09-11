​Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан

В понедельник молодёжная сборная России проводила товарищеский матч против Узбекистана. Команда Ивана Шабарова отпраздновала победу со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме – на 2-й минуте отличился Алексей Колтаков, а на 15-й минуте в воротах узбекистанцев расписался Илья Ишков.

Отметим, что со средины второго тайма молодёжная сборная России играла в численном большинстве – красную карточку получил Алиджон Бекмуродов.

Напомним, что в пятницу молодёжные сборные Узбекистана и России сыграли вничью с результатом 3:3.

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) - 0:2 (0:2)

Голы: Колтаков, 2 - 0:1, Ишков, 15 - 0:2.