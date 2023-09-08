​Молодёжные сборные России и Узбекистана сыграли вничью в ярком матче с шестью голами

В четверг вечером молодёжная сборная России играла против сверстников из Узбекистана. Игра получилась яркой и завершилась ничьей со счётом 3:3. По ходу встречи дважды отыгрывались узбекистанцы и один раз – россияне.

В составе молодёжной сборной России голами отметились Кирилл Глебов, Матвей Кисляк и Илья Ишков.

Узбекистан (до 21 года) – Россия (до 21 года) – 3:3 (1:1)

Голы: Глебов, 9 – 0:1, Уринбаев, 23 – 1:1, Кисляк, 47 – 1:2, Хайдаров, 63 – 2:2, Ибраимов, 66 – 3:2, Ишков, 82 – 3:3.

В понедельник, 11 сентября, команды сыграют снова.