Тель прокомментировал вызов в молодёжную сборную Франции

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель прокомментировал вызов во молодёжную французскую сборную.

«Это ощущение возможности носить французскую форму и представлять страну. Нет лучшего чувства, чем это», – приводит слова форварда пресс-служба французской федерации футбола.

Тель попал в расположение команды Тьерри Анри на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы до 21 года против сборных Боснии и Герцеговины, а также Кипра. Ранее форвард «Баварии» вызывался только в национальную команду не старше 19 лет. В 11 матчах нынешнего сезона Матис Тель забил шесть голов в рамках всех турниров.