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Тель прокомментировал вызов в молодёжную сборную Франции

10 Октября 2023 • 00:46 Комментировать
Босния и Герцеговина (до 21 года)
...
Франция (до 21 года)
13.10 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель прокомментировал вызов во молодёжную французскую сборную.

«Это ощущение возможности носить французскую форму и представлять страну. Нет лучшего чувства, чем это», – приводит слова форварда пресс-служба французской федерации футбола.

Тель попал в расположение команды Тьерри Анри на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы до 21 года против сборных Боснии и Герцеговины, а также Кипра. Ранее форвард «Баварии» вызывался только в национальную команду не старше 19 лет. В 11 матчах нынешнего сезона Матис Тель забил шесть голов в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Франции Матис Тель
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