​Дюков назвал соперников молодёжной сборной России на октябрь

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, рассказал о планах молодёжной сборной России на октябрь. По словам Дюкова, российская молодёжка сыграет против команд академий клубов из Бразилии.

«Во время октябрьской паузы молодёжная сборная России поедет играть в Бразилию. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», - цитирует Дюкова ТАСС.

Глава РФС отметил, что в молодёжной сборной России сейчас играют футболисты 2004 и 2005 годов рождения.

Напомним, что во время сентябрьской паузы молодёжная сборная России дважды играла против Узбекистана (ничья 3:3, победа 2:0).