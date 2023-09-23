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​Дюков назвал соперников молодёжной сборной России на октябрь

23 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, рассказал о планах молодёжной сборной России на октябрь. По словам Дюкова, российская молодёжка сыграет против команд академий клубов из Бразилии.

«Во время октябрьской паузы молодёжная сборная России поедет играть в Бразилию. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», - цитирует Дюкова ТАСС.

Глава РФС отметил, что в молодёжной сборной России сейчас играют футболисты 2004 и 2005 годов рождения.

Напомним, что во время сентябрьской паузы молодёжная сборная России дважды играла против Узбекистана (ничья 3:3, победа 2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков Молодёжная сборная России
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