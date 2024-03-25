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Молодёжная сборная России проиграла в Уругвае

25 Марта 2024 • 17:59 Комментировать

В понедельник молодёжная сборная России проводила товарищеский матч против молодёжной команды «Монтевидео Сити Торке». Команда Ивана Шабарова проиграла со счётом 1:2.

Российская молодёжка забила первой, в середине первого тайма отличился Александр Чупаёв, но соперник ответил двумя результативными ударами.

Стоит напомнить, что прошлую игру молодёжная сборная России провела гораздо успешнее, обыграв молодёжку «Насьоналя» с крупным и необычным для футбола счётом 7:2.

«Монтевидео Сити Торке» (до 21 года) – молодёжная сборная России - 2:1 (1:1)

Гол в составе России: Чупаёв, 24 – 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Монтевидео Сити Торке
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