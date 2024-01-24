Хиддинк оценил слова Чеферина о возможном возвращении молодёжной сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил слова президента УЕФА Александера Чеферина о возможном допуске молодёжной сборной России до международных турниров.

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее руководство УЕФА временно допустила сборную России ло 17 лет, быстро отменив решение. С февраля 2022 года российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турниров УЕФА и ФИФА.