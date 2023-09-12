Борис Игнатьев: Молодёжная сборная России должна существовать

Бывший наставник российской национальной команды Борис Игнатьев высказался о важности наличия молодёжной сборной.

«Важно понимать, что сборная должна существовать. Эта вертикаль, этот институт национальных сборных команд должен работать. Здесь люди определяются по своим возможностям — когда равный по возрасту, по своим атлетическим качествам соревнуется с равным себе иностранным игроком», — заявил специалист в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, такие встречи показывают уровень каждого из футболистов. Тем не менее эксперт отметил, что ему хочется увидеть молодых игроков в матчах против сильнейших европейских коллективов.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора молодёжная команда России провела две встречи со сверстниками из Узбекистана. После ничьи 3:3 в первом матче подопечные Ивана Шабарова выиграли со счётом 2:0 в ответном поединке.