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​Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение в Минске

19 Ноября 2023 • 15:36 Комментировать

В воскресенье молодёжная сборная России проиграла в гостях у минского «Динамо» со счётом 3:4. После игры комментарий дал рулевой российской молодёжки Иван Шабаров.

«Допустили много ошибок в обороне и играли не совсем правильно в плане организации обороны. Во втором тайме тоже было много индивидуальных ошибок, поэтому пропустили так много. Старались отыграться, играли до конца. Порадовало, что хотели вырвать вничью», - сказал Шабаров журналистам.

Стоит сказать, что молодёжная сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сейчас может проводить только товарищеские матчи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Иван Шабаров
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