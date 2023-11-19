​Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение в Минске

В воскресенье молодёжная сборная России проиграла в гостях у минского «Динамо» со счётом 3:4. После игры комментарий дал рулевой российской молодёжки Иван Шабаров.

«Допустили много ошибок в обороне и играли не совсем правильно в плане организации обороны. Во втором тайме тоже было много индивидуальных ошибок, поэтому пропустили так много. Старались отыграться, играли до конца. Порадовало, что хотели вырвать вничью», - сказал Шабаров журналистам.

Стоит сказать, что молодёжная сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сейчас может проводить только товарищеские матчи.