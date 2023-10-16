Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой академии «Сан-Паулу»

В понедельник молодёжная сборная России проводила товарищеский матч с командой академии «Сан-Паулу». Игра началась с задержкой – российская молодёжка опоздала из-за пробок на дорогах в Бразилии. И всё-таки футбольный поединок состоялся. Он прошёл в необычном формате с двумя таймами по 35 минут.

Игра завершилась вничью со счётом 1:1. За молодёжную сборную России забил нападающий Александр Кокшаров, который на клубном уровне представляет «Краснодар».

В четырёх матчах с командами академий бразильских клубов в октябре молодёжная сборная России дважды победила и дважды сыграла вничью.