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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой академии «Сан-Паулу»

16 Октября 2023 • 20:12 Комментировать

В понедельник молодёжная сборная России проводила товарищеский матч с командой академии «Сан-Паулу». Игра началась с задержкой – российская молодёжка опоздала из-за пробок на дорогах в Бразилии. И всё-таки футбольный поединок состоялся. Он прошёл в необычном формате с двумя таймами по 35 минут.

Игра завершилась вничью со счётом 1:1. За молодёжную сборную России забил нападающий Александр Кокшаров, который на клубном уровне представляет «Краснодар».

В четырёх матчах с командами академий бразильских клубов в октябре молодёжная сборная России дважды победила и дважды сыграла вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
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