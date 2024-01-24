Тарханов: «Если УЕФА допускает, они должны заставить другие страны с нами играть»

Известный специалист Александр Тарханов высказался о желании президента УЕФА Александера Чеферина допустить молодёжную сборную России до международных турниров.

«Будет супер, если нас допустят. Получится ли ситуация, как с сборной до 17 лет, сложно сказать. Если УЕФА допускает, они должны заставить другие страны с нами играть. Мне сложно сказать, произойдёт ли это в наших условиях», — приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, руководство европейского футбола должно контролировать исполнение своего решения, чтобы все команды были готовы играть против сборной России.

С февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее УЕФА временно разрешила национальной команде в возрасте до 17 лет участвовать в отборе на чемпионат Европы.