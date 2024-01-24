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Гаджиев: Чеферин правильно считает, что нужно допустить молодёжные сборные России

24 Января 2024 • 19:00 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина о допуске молодёжной сборной России.

«Он правильно считает, что нужно допустить. Произойдёт это или нет на самом деле, кто его знает? Это же политики, а когда политики правду говорят? Через раз», – приводит слова Гаджиева Metaratings.ru. По его мнению, может случится ситуация, аналогичная с временным допуском юношеской сборной России до 17 лет.

Напомним, что ранее руководитель европейского футбола заявил о необходимости допустить молодёжные сборные России до турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Все отечественные клубы и сборные отстранены с 2022 года.

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Гаджи Гаджиев УЕФА Александер Чеферин Молодёжная сборная России ещё теги
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