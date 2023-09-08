Мор раскритиковал игру молодёжной сборной России против Узбекистана

Бывший игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор оценил игру молодёжной сборной России во встрече против Узбекистана.

«И по мастерству, и по подбору футболистов было видно, что наша команда гораздо сильнее. Когда играли в полную силу, должны были уверенно побеждать. Но отдавали инициативу соперникам. Думаю, что отрезками просто наши выпадали», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Двукратный чемпион России считает, что с такой психологией молодёжь не сможет добиться хорошего результата в будущем, отметив, что в этой встрече ничья была хорошим исходом.

Напомним, что первый матч молодёжных сборных России и Узбекистана в Бухаре завершился со счётом 3:3. Ответная игра пройдёт 11 сентября.