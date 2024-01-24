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Газзаев: «Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом»

24 Января 2024 • 19:30 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил слова Александера Чеферина о возможном допуске молодёжной сборной России до международных турниров.

«Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но всё постепенно двигается. Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

По его мнению, слова из уст руководителя УЕФА является хорошим знаком для отечественного футбола.

Напомним, что ранее исполком УЕФА временно допустил юношескую сборную России до 17 лет. С февраля 2022 года все клубы и национальные команды из России отстранены от участия в международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев УЕФА Александер Чеферин Молодёжная сборная России ещё теги
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