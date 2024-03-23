Молодёжная сборная России забила семь голов уругвайской команде

В субботу молодёжная сборная России проводила товарищеский матч против молодёжной команды уругвайского «Насьоналя» из Монтевидео. Команда Ивана Шабарова отпраздновала крупную победу с необычным для футбола счётом 7:2.

Голами в составе российской молодёжки отметились Кирилл Глебов, Артём Быковский (дубль), Илья Родионов (дубль), Александр Чупаёв и Игорь Дмитриев. Два из семи голов были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Стоит отметить и тот факт, что по ходу второго тайма голкипер Даниил Худяков взял пенальти.

«Насьональ» (до 21 года) – молодёжная сборная России 2:7

Голы команды России: Глебов, 18 – 0:1, Быковский, 28 – 0:2 (пен.), Быковский, 30 – 0:3, Родионов, 63 – 1:4, Чупаёв, 80 – 2:5, Родионов, 84 – 2:6, Дмитриев, 90 – 2:7 (пен.).