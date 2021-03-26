Онопко сравнил российскую молодёжку с поколением Испании времён Хави и Иньесты

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в восторге от игры российской молодёжки в стартовом матче Евро-2021, в котором была повержена команда Исландии (4:1).

- Все сложилось вчера: самоотдача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья, - приводит слова Онопко Sport24.

Специалист добавил, что при должном отношении к делу подопечные Михаила Галактионова могут иметь большое будущее. Испанцы начали с победы на юношеском чемпионате, а вскоре выиграли и мундиаль с Евро.

Следующим соперником россиян станут сверстники из Франции.