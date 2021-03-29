Борис Игнатьев: «Старания и желания недостаточно для того, чтобы молодёжка добивалась результата»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение россиян от сборной Франции на молодёжном чемпионате Европы.

«Безусловно, все результаты российского футбола должны, прежде всего, стекаться в основную национальную команду. Результаты молодёжной сборной, конечно же, тоже важны. Чем обусловлены эти результаты? Наверное, этим вопросом мы должны задаться. Глядя на молодёжную команду, конечно, интересно, что наша сборная может противопоставить европейским грандам и на их фоне увидеть, каковы наши возможности и перспективы.

Вчерашний матч сложился не в пользу нашей команды. Игра показала, что французские футболисты и в атлетическом плане, и с точки зрения координации, ловкости, технической оснащенности превосходили наших игроков. Надо отдать должное российским футболистам, они проявили максимум старания и огромное желание, но этого определённо недостаточно для того, чтобы добиваться результата.

Можно ссылаться на то, что нам забили только с пенальти, но это подтверждает мой тезис о старании и желании наших футболистов. В целом игровое преимущество было у соперника, и мы пытались сделать все возможное, чтобы они не воплощали это преимущество в моменты и голы. На мой взгляд, победа французов закономерна», - сказал Игнатьев.

Николай Алексеев