Гордеев: «Наш козырь против французов – быстрые атаки»

Бывший тренер молодежной сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча молодежного чемпионата Европы с Францией.

- Сегодня наша молодежка сыграет с фаворитом группы, Францией. На что мы можем надеяться в этом матче?

- Все мы надеемся на благополучный исход, и ребята тоже на это настроены. Но надо понимать, что французы - фавориты. Это очень сильная европейская сборная.

- Уверенная победа над Исландией придаст нашим ребятам дополнительных эмоций?

- Да. В первом матче мы показали хороший результат. Была непростая игра. Мы во втором тайме склонили чашу весов в свою пользу. Это говорит о том, что у нас боеспособный коллектив. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы мы с французами сыграли удачно, но все прекрасно понимают уровень соперника. Но у нас есть хорошие ребята. Для них это прекрасный вызов.

- Тем более, есть пример взрослой сборной, которая удачно выступила на чемпионате мира.

- Конечно. Есть хороший пример – наши взрослые футболисты, хорошо выступившие домашнем мундиале. Тогда мы также играли против фаворитов, но нам удалось их проходить. Хочется пожелать нашим ребятам из молодежки, чтобы у них все получилось сегодня, а мы будем за них болеть при любых раскладах. Они сегодня творят свою историю. Вспомните, сколько раз нам не удавалось выходить на молодежный чемпионат Европы, а сейчас ребята там. Удачи им.

- Все три гола в первом тайме исландцам мы забили с быстрых атак сходу. С французами как с фаворитами возможен такой сценарий?

- Конечно, мы не будем играть первым номером, поэтому быстрые атаки – это наш козырь.

- Какие у нас еще есть козыри?

- Дальние удары и стандартные положения. Будем надеяться, что какие-то из этих компонентов сработают сегодня.

- Многие отмечают, что игра нашей молодежки смотрится интереснее, чем основной сборной. Разделяете это мнение?

- Я бы не стал сравнивать. Это не совсем уместно. Лучше, хуже – это субъективное мнение. Мы искренне болеем за нашу основную сборную, потому что она решает важные задачи, и также поддерживаем нашу молодежку. Здесь очень многое зависит от соперника, с кем мы играем. Много факторов влияет на игру сборной, но самое главное, что хочется отметить, это то, что и в нашей молодежке, и в основной сборной, в первую очередь, прослеживается игровая мысль и игровая идея. Она может получиться, или не получится – это зависит от соперника и многих других обстоятельств. То, что она есть, и что ребята понимают и знают, во что они сегодня играют, это очень важно.

- Что скажете о Захаряне, за которым сейчас все пристально следят? Парень в дебютной игре сразу забил.

- Талантливый мальчишка. У нас вообще достаточно талантливых ребят. Я думаю, не только Захарян, а все ребята, которые приглашены в молодежку, заслуживают повышенного внимания к себе в плане футбольных качеств. Важно, чтобы все получилось именно в командных взаимодействиях, чтобы доказать свою состоятельность как команда.

- То есть, сейчас это важнее?

- Конечно. Да, у нас есть перспективные ребята, но сейчас важны именно общекомандные действия.

Елена Григорьевская