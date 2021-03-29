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Галактионов: «Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое»

29 Марта 2021, 23:32,

Наставник российской молодёжки Михаил Галактионов оценил итоги матчей команды на групповом этапе Евро-2021 (победа над Исландией 4:1 и поражение от Франции 0:1).

- Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое. Самое главное — отбросить негативные эмоции, - приводит слова наставника Sportbox.

Галактионов назвал и сильные стороны датчан, с которыми будет идти борьба за путевку в плей-офф. По его словам, Дания сильна своей организацией и сыгранностью, игроки физически крепкие, любят контролировать мяч и использовать передачи вразрез.

Матч Россия - Дания состоится в среду и начнется в 19:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Михаил Галактионов
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