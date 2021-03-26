Овчинников порадовался за Тикнизяна и Чалова

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26 Марта 2021, 14:42,
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Бывший член тренерского штаба ЦСКА Сергей Овчинников порадовался за экс-воспитанников, которые помогли молодёжной сборной России успешно стартовать на Евро-2021.
- Рад, что «армейцы» приложили к этому руку — и Чалов, и Тикнизян. Очень радует Тикнизян — недавно попал в сборную, закрепился в составе ЦСКА», - цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».
Добавим, что Наир Тикнизян стал лучшим игроком поединка против Исландии, а Чалов помимо голевого удара принял непосредственное участие во всех результативных атаках команды.
Следующим соперником российской молодежки будут французы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Сергей Овчинников, Наир Тикнизян