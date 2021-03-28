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Молодёжная сборная России назвала стартовый состав на матч с Францией

28 Марта 2021, 20:50,

В воскресенье сборная России сыграет ключевой матч группового этапа чемпионата Европы по футболу против сборной Франции. Стал известный стартовый состав команды на эту встречу.

Сборная России: Александр Максименко, Павел Маслов, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Наир Тикнизян, Данил Глебов, Иван Обляков, Денис Макаров, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Фёдор Чалов.

Матч Россия - Франция стартует в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

Напомним, что россияне начали турнир с разгромной победы над Исландией (4:1), сегодняшний соперник неожиданно оступился в стартовом матче против сверстников из Дании - 0:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Франции
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