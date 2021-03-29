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Максименко: «Французов укололи в прошлом матче, они вышли ещё обозлённее»

29 Марта 2021, 00:26,

Вратарь молодёжной сборной России Александр Максименко подвёл итоги матча с французами (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Как быстро поменялась ситуация для нашей команды. Все казалось бы перед этим матчем в наших руках. Сейчас нужно обыгрывать уверенно датчан.

- Ну да, в принципе, все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлом матче, они вышли еще обозленнее. Неплохо смотрелись, вот только два пенальти мне приходят в голову. Все остальное, особенно, во втором тайме ребята вообще правильно сыграли - накрывали, и они старались длинными играть. Всё, больше у них ничего не было. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании, надо обыгрывать и стараться.

- Французы, показалось, вас в футболе не переиграли, больше борьбы было и в габаритах они выигрывали.

- Да, все правильно вы сказали, поэтому будем готовиться, сложно сейчас что-то сказать на горячую голову.

- С точки зрения психологии как нужно сейчас поступить? Как вы как опытный футболист скажете, как команде себя вести, как выкинуть это поражение из головы?

- Сейчас проанализируем, станем злее. Нужно выходить на Данию, выкладываться на 200%, вот и всё, мое мнение.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Александр Максименко
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