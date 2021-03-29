Непомнящий: «Нашей сборной не хватило опыта в игре с французами»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча группового этапа чемпионата Европы - 2021 между сборными России и Франции.

- Как вам игра?

- Игра мне понравилась, несмотря на неудачный счет. Пропущенные голы с одной стороны - это несчастный случай. Мяч попал в руку и пенальти. Но, в общем, наша команда состоит из игроков хорошего уровня. Хотя у ребят недостает опыта. Они не очень наиграны в плане взаимодействия при переходе в атаку и в оборону. Но это не их вина, а беда, потому что не хватает времени, чтобы сколотить из хороших футболистов качественный ансамбль. Мне кажется, тут есть и вопрос психологии, потому что ребята еще не приучены к тому, чтобы на таком уровне раскрывать свои лучшие качества. У них нет уверенности в своих силах, внутренней раскованности и легкости. Хотя многие играют в основе клубов РПЛ. Результат матча с Францией не очень позитивный для нас, но потенциал виден, и в нужный момент, когда нечего терять, мы раскрываемся в лучшей степени.

- Пенальти - это ошибки Маслова или просто несчастье? В первом моменте Маслов, казалось, успел убрать ногу, но француз упал. Если бы был ВАР, судья мог бы принять друге решение?

- Нет. Судьи больше следят не за тем, как играет футболист в защите, а все внимание на атакующего игрока. Арбитру было бы трудно пересмотреть свое решение. Маслов не чувствовал, что у него за спиной есть страхующий футболист, который мог бы помочь. Маслову не надо было вступать в активный отбор. Но это от неопытности.

- А что касается второго пенальти?

- Надо руку держать сразу за спиной, а мы к этому еще не приучены. Мяч нашел руку, и не хватило реакции.

- Все вспоминают момент Захаряна на пятой минуте, который был чуть ли не единственным нашим шансом забить. Вообще его замена удивила?

- Это игрок с богатейшим потенциалом, что видно невооруженным глазом. Он умница из умниц. Хорошо оснащен. В этой ситуации он сразу пробил, и не успел посмотреть. Можно было подсечь мяч или еще подождать. Это все опыт. Его надо набраться.

- Почему его заменили?

- Право тренера принимать такие решения. Есть наставники, которые оперативно принимают решения, а есть те, кто с задержкой. Мое мнение таково, что Захарян во вторых таймах играет лучше, чем в первых.

- Как вам качество футбола, который показали команды?

- Для такого возраста очень солидное. У соперника вышли ребята, которые наигрались, давно находятся в зрелом возрасте по футбольным меркам. У них высочайшие качества. Как французы регулировали ритм игры, меня удивило. Когда было нужно, они придерживали игру, когда требовалось – действовали быстро. Нам этого не хватает. С исландцами мы диктовали свою волю и после голов придерживали игру и добились результата. А вот французы не успокаивали игру, когда чувствовали, что инициатива у них уходит.

- Насколько велик потенциал сборной Франции, некоторые лидеры которой остались на скамейке?

- Тренер знает потенциал своих футболистов. Он знает, кого можно было придержать, чтобы они вышли и усилили игру. А вот наши замены не могу сказать, что усилили игру. Хотя они напрашивались, потому что нужно было что-то менять, проиграв первый тайм. У нас нет такой скамейки. Если бы эти ребята провели короткий турнир в три–четыре матча, то мы видели бы совсем другую команду. А сейчас все на ходу строится.

- А у французов замены серьезно усилили их игру?

- Да, конечно.

- Впереди матч с Данией, которую надо побеждать с разницей в два мяча. Какие у вас предчувствия? Мы решим задачу?

- Датчан я ни разу не видел. Но судя по тому, что о них читал, там серьезная команда. Но у нас в крови, что когда отступать нуда, мы можем прыгнуть выше головы. Нам надо сыграть на своем уровне, потому что состав нашей команды очень сильный по индивидуальностям. Наша молодежная сборная может решить свою задачу.

Елена Григорьевская