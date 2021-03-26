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Захарян стал рекордсменом молодёжных Евро

26 Марта 2021, 00:15,

Юный талант московского «Динамо» Арсен Захарян дебютировал в молодёжной сборной России и в матче финальной части чемпионата Европы 2021 года забил мяч в ворота соперником из Исландии. Команда Михаила Галактионова победила со счетом 4:1, а Захарян стал обладателем рекорда решающей стадии Евро. Динамовец в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней стал самым юным автором гола. Предыдущее достижение принадлежало Яри Вархаерену и продержалось два года.

В следующем матче российская молодёжка сыграет против французских сверстников. Матч запланирован на воскресенье.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Молодёжная сборная России, Арсен Захарян
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