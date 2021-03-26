Захарян стал рекордсменом молодёжных Евро

Юный талант московского «Динамо» Арсен Захарян дебютировал в молодёжной сборной России и в матче финальной части чемпионата Европы 2021 года забил мяч в ворота соперником из Исландии. Команда Михаила Галактионова победила со счетом 4:1, а Захарян стал обладателем рекорда решающей стадии Евро. Динамовец в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней стал самым юным автором гола. Предыдущее достижение принадлежало Яри Вархаерену и продержалось два года.

В следующем матче российская молодёжка сыграет против французских сверстников. Матч запланирован на воскресенье.