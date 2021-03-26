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Глебов назвал имена лидеров молодёжной сборной Франции

26 Марта 2021, 17:18,

Футболист российской молодёжки Даниил Глебов дал характеристику следующему сопернику по финальной части Евро-2021 - французам.

«Кого можно выделить у Франции? Камавинга, Гендузи, Конате. Много есть хороших игроков. Крепкие игроки. Хорошая команда у Франции, они играют в стенку», - приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матче турнира россияне разгромили сверстников из Исландии со счетом 4:1. В другом поединке группы датчане переиграли команду Франции со счетом 1:0.

Матч молодёжных команд России и Франции состоится в воскресенье и начнется в 22:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Даниил Глебов
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