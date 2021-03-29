Губерниев - о поражении молодёжной сборной России: «Это как юношеский футбол против взрослого»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции. Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение со счетом 0:2.

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого. Будем играть дальше, но Данию надо обыгрывать в два мяча!», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

После двух проведенных туров молодежная сборная России занимает третье место в квартете С. На счету команды три набранных балла. В заключительном туре групповой стадии россияне встретятся с лидером группы - командой Дании. Игра пройдет в среду, 31-го марта.