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Испанские судьи обслужат матч Россия - Франция на молодёжном чемпионате Европы

27 Марта 2021, 14:17,

Назначена судейская бригада, которая отработает на матче второго тура группового раунда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.

Как информирует пресс-служба УЕФА, главным арбитром станет испанец Гильермо Куадра. Помогать ему будут Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный судья - Адам Форкош.

Поединок Россия - Франция состоится в воскресенье, 28-го марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре подопечные Михаила Галактионова разгромили Исландию (4:1), а французы минимально уступили Дании (0:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: сборная России U-21, Гильермо Куадра
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Марта 2021, 16:47

Победа - залог успеха для выхода из группы. Вперёд, Россия. В молодёжку верится, вот бы и основная команда так играла!

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