Испанские судьи обслужат матч Россия - Франция на молодёжном чемпионате Европы

Назначена судейская бригада, которая отработает на матче второго тура группового раунда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.

Как информирует пресс-служба УЕФА, главным арбитром станет испанец Гильермо Куадра. Помогать ему будут Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный судья - Адам Форкош.

Поединок Россия - Франция состоится в воскресенье, 28-го марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре подопечные Михаила Галактионова разгромили Исландию (4:1), а французы минимально уступили Дании (0:1).