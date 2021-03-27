Испанские судьи обслужат матч Россия - Франция на молодёжном чемпионате Европы

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27 Марта 2021, 14:17,
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Назначена судейская бригада, которая отработает на матче второго тура группового раунда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.
Как информирует пресс-служба УЕФА, главным арбитром станет испанец Гильермо Куадра. Помогать ему будут Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный судья - Адам Форкош.
Поединок Россия - Франция состоится в воскресенье, 28-го марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что в стартовом туре подопечные Михаила Галактионова разгромили Исландию (4:1), а французы минимально уступили Дании (0:1).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: сборная России U-21, Гильермо Куадра
Победа - залог успеха для выхода из группы. Вперёд, Россия. В молодёжку верится, вот бы и основная команда так играла!