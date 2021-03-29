Российская молодёжка получила щелчок по носу, но шансы спасти положение ещё есть

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29 Марта 2021, 08:44,
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В воскресенье молодёжная сборная России провела второй матч на Евро. К сожалению, наши ребята уступили французам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах встречи.
По окончании встречи большинство мнений сходится к одному. Мол, а чего мы все хотели? Это Франция, которая была фаворитом группы со своим сумасшедшим составом. Тем более что «лес бле» были прижаты к стенке, им была необходима победа, а поражение отправило бы домой. Как бы всё логично.
Однако не хочется искать логику в поражении, это дело нехитрое. И нет желания сейчас рассуждать о том, что надо отыгрывать датчан в два мяча — это простая математика, а не повод для какого-то анализа.
Лучше оценить матч против Франции. Той самой, которую считают фаворитом всего Евро. На фоне этой команды наши смотрелись очень хорошо, и вот это стоит отметить. Подопечные Галактионова проводили умные атаки, где часто просто немного не успевали нанести последний удар. Не хватало какого-то «чуть-чуть», какой-то малости.
По сути, результат против Франции решили эти самые чуть-чуть. Два глупых и отчасти случайных пенальти, несколько немного неточных ударов с нашей стороны. Ещё бы немного — и всё могло повернуться иначе. То есть в целом сборная России играла вполне себе на уровне этих самых фаворитов из Франции.
Да, мы проиграли. И да, выйти из группы нам теперь будет сложно. А Франция выйдет и может выиграть турнир. Однако молодёжный Евро — это не только результат. В воскресенье наши молодые россияне могли почувствовать, что могут играть на равных с этими уже раскрученными Эдуаром, Иконе, Кунде и так далее. Победить пока не удалось, но достойно играть можем. А чтобы победить — впереди вся карьера.
Хочется, чтобы воскресный матч стал для молодых россиян стимулом прогрессировать. Стимулом доказать, что не хуже. Главное, чтобы в головах засело не «мы уже почти на равных», а «мы не слабее, но надо это доказать». Причём надо делать уже сейчас — обыграть ту же Данию, выйти в плей-офф и искать там эту Францию. Пора начинать охоту, а не соглашаться на роль мишени.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Молодёжная сборная России
У нас всё как всегда - перед ЧЕ некоторые доморощенные эксперты заявляли, что этот состав молодёжки ОБЯЗАН бороться за победу в турнире. Сегодня - после вчерашнего поражения - заявляем - шансы не потеряны, всё в наших ногах, надо обыгрывать Данию - нам это по силам, потому что ЧУТЬ ли не на равных играли с французами. Как всё это уже надоело!(( Сейчас во многих видах спорта на основе статистических расчётов составляются всевозможные рейтинги игроков и команд. И - в 99% случаев - статистика не врёт - у кого рейтинг выше, тот и сильнее, тот и побеждает. И лишь в 1 % случаев она не работает - и тогда происходят сенсации. Чаще всего они случаются из-за недооценки слабых сильными. Я ни разу не видел рейтинги ФИФА молодёжных сборных, но - уверен - если бы такой был, то в нём французы НАМНОГО бы опережали наших, а потому их победа - даже если отвлечься от вчерашней игры - ЗАКОНОМЕРНА. Не видел Данию, но их победа над французами говорит о многом. И для прохода дальше им достаточно с нашими вничью сгонять. Но что-то мне подсказывает, что датская команда по уровню где-то рядом с нашей находится. Галактионову надо что-то придумывать для достижения результата. Вот в таких ситуациях и проявляется ИСТИННЫЙ уровень тренера. P.S. У нас какая-то БЕЗЛИКАЯ команда - ВСЕ на одно лицо(( Если скауты вчера и обратили на кого из наших внимание, думаю, что это Ломовицкий - смело брал игру на себя, шёл в обводку, старался каждый раз обострять ситуацию. Вот его с Данией надо с первых минут выпускать...
Да если честно, французикам просто, элементарно по футбольному повезло. На победу они точно не наиграли. Все в руках молодых россиян. Будет большая несправедливость, если не выйдут из группы. Как по мне. Сборная России вполне может претендовать на финал турнира.