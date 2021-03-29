Российская молодёжка получила щелчок по носу, но шансы спасти положение ещё есть

В воскресенье молодёжная сборная России провела второй матч на Евро. К сожалению, наши ребята уступили французам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах встречи.

По окончании встречи большинство мнений сходится к одному. Мол, а чего мы все хотели? Это Франция, которая была фаворитом группы со своим сумасшедшим составом. Тем более что «лес бле» были прижаты к стенке, им была необходима победа, а поражение отправило бы домой. Как бы всё логично.

Однако не хочется искать логику в поражении, это дело нехитрое. И нет желания сейчас рассуждать о том, что надо отыгрывать датчан в два мяча — это простая математика, а не повод для какого-то анализа.

Лучше оценить матч против Франции. Той самой, которую считают фаворитом всего Евро. На фоне этой команды наши смотрелись очень хорошо, и вот это стоит отметить. Подопечные Галактионова проводили умные атаки, где часто просто немного не успевали нанести последний удар. Не хватало какого-то «чуть-чуть», какой-то малости.

По сути, результат против Франции решили эти самые чуть-чуть. Два глупых и отчасти случайных пенальти, несколько немного неточных ударов с нашей стороны. Ещё бы немного — и всё могло повернуться иначе. То есть в целом сборная России играла вполне себе на уровне этих самых фаворитов из Франции.

Да, мы проиграли. И да, выйти из группы нам теперь будет сложно. А Франция выйдет и может выиграть турнир. Однако молодёжный Евро — это не только результат. В воскресенье наши молодые россияне могли почувствовать, что могут играть на равных с этими уже раскрученными Эдуаром, Иконе, Кунде и так далее. Победить пока не удалось, но достойно играть можем. А чтобы победить — впереди вся карьера.

Хочется, чтобы воскресный матч стал для молодых россиян стимулом прогрессировать. Стимулом доказать, что не хуже. Главное, чтобы в головах засело не «мы уже почти на равных», а «мы не слабее, но надо это доказать». Причём надо делать уже сейчас — обыграть ту же Данию, выйти в плей-офф и искать там эту Францию. Пора начинать охоту, а не соглашаться на роль мишени.

Андрей Центров