Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Французские звёзды остановили сборную России на молодёжном Евро, реализовав два пенальти

28 Марта 2021, 23:53,

В рамках второго тура чемпионата Европы до 21 года состоялся суперматч: Россия – Франция.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года)
    15' Эдуар Одсонн (0:1)
    24' Иконе Жонатан (0:2)
Максименко Александр Маслов Павел   23' Дивеев Игорь Евгеньев Роман Тикнизян Наяир Обляков Иван   61' (Умяров Наиль (   61') Макаров Денис   77' (Тюкавин Константин (   77') Глебов Данил   78' (Куликов Даниил (   78') Захарян Арсен   46' (Ломовицкий Александр (   46') Лесовой Даниил   46' (Грулёв Вячеслав (   46') Чалов Фёдор
Запасные: Ломаев Иван Сулейманов Магомед-Шапи Калугин Никита Круговой Данил Адамов Денис Уткин Даниил Голубев Артём
Лафон Альбан Дагба Колин Кунде Жюль Конате Ибраима Трюффер Адриен   76' (Мауасса Фет (   76') Февр Ромен   70' (Клод-Морис Алексис (   70') Сумаре Бубакари   83' (Гендузи Маттео (   83') Чуамени Орельен Гуйри Амин   70' (Камавинга Эдуардо (   70') Иконе Жонатан Эдуар Одсонн   77' (Коло-Муани Рандаль (   77'   90')
Запасные: Меслье Иллан Камара Бубакар Фофана Уэсли Калюлю Пьер Бадьяшиль Бенуа Лорьенте Арман Берто Димитри
28 марта. Стадион "Сомбатхей Халадаш".

 

Пожалуй, по известным фамилиям участников матча, игра молодёжных сборных России и Франции превосходила добрую половину встреч отборочного цикла ко взрослому чемпионату мира. Команда Михаила Галактионова начала уверенным разгромом «викингов» со счётом 4:1 при блестящей игре Захаряна, Макарова и Чалова, а «трёхцветные» неожиданно уступили датчанам и были гораздо злее, чем на старте Евро-2021.

Главная звезда и уже давняя трансферная цель топ-клубов Камавинга остался в запасе, а Кунде вышел в стартовом составе сборной Франции, основа молодёжной сборной России вообще не отличалась от матча с Исландией. Знакомые и качественные исполнители: в воротах Александр Максименко, в обороне трудятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, полузащита ведома Захаряном, Лесовым и Макаровым, а нападение закрыл собой Фёдор Чалов.

Embed from Getty Images

17-летний Арсен здорово начал матч и с французами. На первых минутах качнул дорогостоящего Кунде и пробил, но французский голкипер ногой парировал мяч, выручив «трёхцветных». Спасение Лафона французам очень пригодилось, ведь через семь минут они заработали довольно «дешёвый» пенальти. Одсонн Эдуар проскочил ногу Макарова, но на шлагбаум Маслова уже намеренно решил наткнуться. Сам заработал пенальти, сам же его реализовал Эдуар, разбросав мяч и Максименко по разным углам – 0:1.

Не прошло и десяти минут, как Маслов привёз второй пенальти. Амин Гуйри замкнул прострел с фланга ударом в касание, а мяч рукой остановил Павел, забывший, видимо, что он вовсе не голкипер. Коллега по московскому «Спартаку» не выручил. Теперь пенальти реализовал Иконе, подсекший мяч по центру ворот – 0:2. Первый момент с игры французы создали только под занавес тайма. Эдуар поймал отскок после заблокированного удара Февра и пальнул в угол – Максименко выручил.

Embed from Getty Images

К сожалению, красивого камбэка от сборной России мы не увидели. Ровным счётом ничего не создали подопечные Михаила Галактионвоа за 45 минут. Хотя тренер бросил в бой Умярова, Куликова, Ломовицкого, Грулёва и Тюкавина. Лишь только Эдуар заходил на разгром, опять опасно пробив после суматохи в штрафной площади Максименко. Александр ногами парировал удар французского нападающего.

Расстраивают не столько два пенальти от Павла Маслова, сколько абсолютная тишина в атаке. Нападение, которое мы так хвалили за игру с Исландией в матч против более грозного соперника безмолвствовало. Теперь россиянам нельзя терять очки в матче со сборной Дании, ведь с исландцами французы явно разберутся.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Франции
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Комментарии (2)
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redwhite1959
29 Марта 2021, 00:01

На счёт качественных игроков нашей сборной, перечисленных автором, я бы поспорил, а вот то, что Кунде уже СЕГОДНЯ дорогостоящий игрок, не вызывает никаких сомнений! Среди всех сегодняшних игроков обеих команд - просто лучший! Грамотно выбирает позицию, своевременно "чистит" партнёров, снимает верх и руководит действиями всей обороны. Не удивлюсь, если на ближайшем Евро увижу его в составе первой сборной.

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Andreas
28 Марта 2021, 23:56

как всегда, загнали себя в тупик

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