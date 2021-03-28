Французские звёзды остановили сборную России на молодёжном Евро, реализовав два пенальти

В рамках второго тура чемпионата Европы до 21 года состоялся суперматч: Россия – Франция.

Пожалуй, по известным фамилиям участников матча, игра молодёжных сборных России и Франции превосходила добрую половину встреч отборочного цикла ко взрослому чемпионату мира. Команда Михаила Галактионова начала уверенным разгромом «викингов» со счётом 4:1 при блестящей игре Захаряна, Макарова и Чалова, а «трёхцветные» неожиданно уступили датчанам и были гораздо злее, чем на старте Евро-2021.

Главная звезда и уже давняя трансферная цель топ-клубов Камавинга остался в запасе, а Кунде вышел в стартовом составе сборной Франции, основа молодёжной сборной России вообще не отличалась от матча с Исландией. Знакомые и качественные исполнители: в воротах Александр Максименко, в обороне трудятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, полузащита ведома Захаряном, Лесовым и Макаровым, а нападение закрыл собой Фёдор Чалов.

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17-летний Арсен здорово начал матч и с французами. На первых минутах качнул дорогостоящего Кунде и пробил, но французский голкипер ногой парировал мяч, выручив «трёхцветных». Спасение Лафона французам очень пригодилось, ведь через семь минут они заработали довольно «дешёвый» пенальти. Одсонн Эдуар проскочил ногу Макарова, но на шлагбаум Маслова уже намеренно решил наткнуться. Сам заработал пенальти, сам же его реализовал Эдуар, разбросав мяч и Максименко по разным углам – 0:1.

Не прошло и десяти минут, как Маслов привёз второй пенальти. Амин Гуйри замкнул прострел с фланга ударом в касание, а мяч рукой остановил Павел, забывший, видимо, что он вовсе не голкипер. Коллега по московскому «Спартаку» не выручил. Теперь пенальти реализовал Иконе, подсекший мяч по центру ворот – 0:2. Первый момент с игры французы создали только под занавес тайма. Эдуар поймал отскок после заблокированного удара Февра и пальнул в угол – Максименко выручил.

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К сожалению, красивого камбэка от сборной России мы не увидели. Ровным счётом ничего не создали подопечные Михаила Галактионвоа за 45 минут. Хотя тренер бросил в бой Умярова, Куликова, Ломовицкого, Грулёва и Тюкавина. Лишь только Эдуар заходил на разгром, опять опасно пробив после суматохи в штрафной площади Максименко. Александр ногами парировал удар французского нападающего.

Расстраивают не столько два пенальти от Павла Маслова, сколько абсолютная тишина в атаке. Нападение, которое мы так хвалили за игру с Исландией в матч против более грозного соперника безмолвствовало. Теперь россиянам нельзя терять очки в матче со сборной Дании, ведь с исландцами французы явно разберутся.