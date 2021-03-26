Тикнизян: «Матч с Францией будет проверкой на прочность»

Хавбек молодежной сборной России Наир Тикнизян пообщался с журналистами после удачного старта на чемпионате Европы. Подопечные Михаила Галактионова в первом туре уверенно разобрались с Исландией (4:1).

«Матч с Францией будет проверкой на прочность. В этой игре мы покажем свое истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться», - приводит слова футболиста пресс-служба сборной.

Встреча молодежных сборных России и Франции запланирована на воскресенье, 28-е марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В заключительном туре групповой стадии подопечные Галактионова встретятся с Данией (31 марта).