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Тикнизян: «Матч с Францией будет проверкой на прочность»

26 Марта 2021, 13:14,

Хавбек молодежной сборной России Наир Тикнизян пообщался с журналистами после удачного старта на чемпионате Европы. Подопечные Михаила Галактионова в первом туре уверенно разобрались с Исландией (4:1).

«Матч с Францией будет проверкой на прочность. В этой игре мы покажем свое истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться», - приводит слова футболиста пресс-служба сборной.

Встреча молодежных сборных России и Франции запланирована на воскресенье, 28-е марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В заключительном туре групповой стадии подопечные Галактионова встретятся с Данией (31 марта).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: сборная России U-21, Наир Тикнизян
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