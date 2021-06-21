Шевченко: «Увидел на поле команду, которой не хватило энергии»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1).

«Это была очень тяжёлая игра, особенно касаемо физики. Мы проигрывали единоборства и допускали ошибки. Я видел на поле команду, которой не хватило энергии.

Ребята отдали все силы во втором тайме, но иногда бывают такие игры, в которых ничего не получается, как бы вы ни старались. Мы допустили ошибку в центре поля, потеряв мяч, привезли себе угловой, с которого нам забили. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф с третьего места.