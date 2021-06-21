Шевченко: «Увидел на поле команду, которой не хватило энергии»

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21 Июня 2021, 22:19,
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1).
«Это была очень тяжёлая игра, особенно касаемо физики. Мы проигрывали единоборства и допускали ошибки. Я видел на поле команду, которой не хватило энергии.
Ребята отдали все силы во втором тайме, но иногда бывают такие игры, в которых ничего не получается, как бы вы ни старались. Мы допустили ошибку в центре поля, потеряв мяч, привезли себе угловой, с которого нам забили. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.
Сборная Украины по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф с третьего места.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко