Матвиенко: «Мы сделали всё, что могли»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от сборной Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Мы начали матч не очень хорошо. Было несколько ошибок с нашей стороны, после которых мы потеряли уверенность. Австрия почувствовала это и начала давить. Мы играли не так, как нам хотелось.

Мы сделали всё, что могли. Сейчас нам просто остается ждать результатов других. Мы всё ещё надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места», - цитирует Матвиенко пресс-служба УЕФА.

С первого места в плей-офф вышла сборная Голландии, а со второго – сборная Австрии.

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