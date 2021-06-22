Матвиенко: «Мы сделали всё, что могли»

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22 Июня 2021, 00:25,
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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от сборной Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
«Мы начали матч не очень хорошо. Было несколько ошибок с нашей стороны, после которых мы потеряли уверенность. Австрия почувствовала это и начала давить. Мы играли не так, как нам хотелось.
Мы сделали всё, что могли. Сейчас нам просто остается ждать результатов других. Мы всё ещё надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места», - цитирует Матвиенко пресс-служба УЕФА.
С первого места в плей-офф вышла сборная Голландии, а со второго – сборная Австрии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Украины, Николай Матвиенко