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​Алаба выделил двух игроков в сборной Украины

20 Июня 2021, 23:27,

Лидер и капитан сборной Австрии Давид Алаба высказался в преддверии матча против Украины и выделил нескольких игроков в составе будущего соперника.

«Кого могу выделить в составе сборной Украины? Зинченко и Ярмоленко. Плюс у них именитый тренер. В целом у них очень хорошая команда», - высказался Алаба, слова которого прозвучали в программе «Великий футбол» на украинском канале «Футбол 1».

Сборные Украины и Австрии сыграют в понедельник, 21 июня. В случае победы или ничьей сборная Украины выйдет в плей-офф со второго места. При своей победе второе место в группе С займёт Австрия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сборная Австрии, Давид Алаба
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