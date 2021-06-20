Шевченко - о возможной ничьей с Австрией: «Любые подобные разговоры должны прекращаться»

На пресс-конференции за день до заключительного матча групповой части Евро-2020 против Австрии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

Наставник отметил, что его команда не будет настраиваться на ничью, ведь «вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно», - передает слова Шевченко УАФ. К тому же с настроем на ничью нельзя будет добиться нужного результата. При этом Шевченко не стал отрицать, что как Украину, так и Австрию устроит данный результат.

В случае равного счета команды наберут по четыре очка и выйдут в плей-офф. Матч состоится в понедельник и начнется в 19:00.

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