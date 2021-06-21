Украина - Австрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Украины и Австрии сойдутся в решающем матче группового турнира Евро-2020 в группе С. Команда Андрея Шевченко удержит второе место даже в случае ничьей, а вот проигравшая команда с тремя очками рискует остаться за бортом плей-офф, поэтому вероятность благоприятной для всех ничьей непривычно высока.

В 19:00 стартует телеэфир на каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казахстан ТВ». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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