Фода: «Горжусь командой»

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21 Июня 2021, 21:57,
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода остался доволен игрой своей командой в матче против сборной Австрии (1:0).
«Это прекрасно. Думаю, что парни сыграли сегодня фантастически. Мы были уверены в своих силах и хотели переписать историю. Горжусь своей командой.
Мы играли для наших болельщиков. Они прошли долгий путь, чтобы оказаться в Бухаресте, поэтому мы счастливы, что смогли их отблагодарить победой.
Плей-офф? На такой стадии не может быть лёгких соперников, мы это прекрасно знаем. Италия не проигрывает долгое время, но когда-то они вновь уступят. Мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу», - цитирует наставника сборной Австрии пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Австрии, Франко Фода