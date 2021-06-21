Фода: «Горжусь командой»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода остался доволен игрой своей командой в матче против сборной Австрии (1:0).

«Это прекрасно. Думаю, что парни сыграли сегодня фантастически. Мы были уверены в своих силах и хотели переписать историю. Горжусь своей командой.

Мы играли для наших болельщиков. Они прошли долгий путь, чтобы оказаться в Бухаресте, поэтому мы счастливы, что смогли их отблагодарить победой.

Плей-офф? На такой стадии не может быть лёгких соперников, мы это прекрасно знаем. Италия не проигрывает долгое время, но когда-то они вновь уступят. Мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу», - цитирует наставника сборной Австрии пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».