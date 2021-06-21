Алаба – о матче против сборной Италии: «В футболе возможно всё»

Капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал победу над сборной Украины (1:0), которая позволила австрийцам выйти в плей-офф чемпионата Европы.

«Это прекрасно. Мы рады, что нам удалось победить. Мы добились того, чего хотели.

Сборная Италии? Все видели, как сборная Италии провела групповой этап, но мы находимся здесь, чтобы мечтать, я верю в парней, потому что в футболе возможно всё», - приводит слова австрийского защитника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Италии и Австрии состоится в субботу, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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