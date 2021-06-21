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Зинченко: «Даже не знаю, что сказать»

21 Июня 2021, 21:45,

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от сборной Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Я разочарован, даже не знаю, что сказать. Мы играли неприемлемо в первом тайме, так нельзя. Мы чувствовали себя отлично на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось. Не думаю, что физическая подготовка всё решила. Мне кажется, что наше поражение больше связано с менталитетом. Мы должны стать победителями. Мы должны бороться и стараться выиграть каждую дуэль. Но сейчас мы просто должны смириться со своим положением», - цитирует Зинченко пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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0
Куляба
21 Июня 2021, 22:04

ни убавить ни прибавить

0
Куляба
21 Июня 2021, 22:04

все по делу сказал, обделались

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