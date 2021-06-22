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Зинченко не согласен с Шевченко: «Я бы не говорил об усталости, это удел слабых»

22 Июня 2021, 17:43,

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко откровенно оценил игру команды против Австрии (0:1) и на Евро-2020 в целом. В частности он не согласен с главным тренером команды Андрей Шевченко, который считает главной причины вчерашней неудачи усталость: «Был длинный сезон, но я бы не говорил об усталости, это удел слабых».

Игрок «Манчестер Сити» отметил football.ua, что после игры с Австрией футболисты долго обсуждали сложившуюся ситуацию: «Никто неравнодушен и все хотят исправить».

Зинченко добавил, что недоволен лично своей игрой.

Напомним, что сборная Украины набрала три очка по итогам группового раунда и имеет шансы на продолжение борьбы на турнире

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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