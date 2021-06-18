Сборная Украины может выйти в плей-офф Евро: объясняем расклады

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18 Июня 2021, 02:04,
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Сборная Украины заставила своих фанатов поволноваться во втором тайме, но всё же обыграла в четверг Северную Македонию со счётом 2:1. Команда Андрея Шевченко сохраняет реальные шансы оказаться в плей-офф чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах в группе С.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Голландия
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Северная Македония
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Украина – Австрия
Северная Македония – Голландия
На самом деле ситуация в группе сборной Украины предельно простая, в отличие от ситуации в группе сборной России, о которой мы уже рассказывали. Сборная Голландии в группе С гарантировала себе первое место, поскольку она обыграла в личных встречах и Украину (3:2), и Австрию (2:0) – команды, которые в теории её могут догнать по очкам на вершине. В свою очередь, сборная Северной Македонии уже никуда не денется с четвёртого места, поскольку она проиграла в личных встречах и Австрии (1:3), и Украине (1:2) – командам, которые в теории она может догнать.
Таким образом, сборные Украины и Австрии в очной дуэли будут разыгрывать второе место. Кто победит, тот точно окажется в плей-офф чемпионата Европы. Проигравший будет надеяться на то, что его показателей хватит для того, чтобы оказаться в числе 4 лучших третьих мест в 6 группах.
Если сборные Украины и Австрии 21 июня сыграют вничью в очном матче, то украинцы окажутся выше и пройдут в плей-офф со второго места. При такой ситуации команды будут сравниваться по общей разности мячей. Она будет одинаковой (0), и в расчёт пойдёт общее количество забитых мячей на групповой стадии Евро-2020. Сборная Украины будет превосходить своего соперника. При этом сборная Австрии тоже будет иметь хорошие шансы пробиться в плей-офф с 4 набранными очками.
Вообще если посмотреть на турнирную сетку, то позавидовать сборным Украины и Австрии сложно. Команда, которая займёт второе место в группе, в 1/8 финала сыграет с победителем группы А. Вполне вероятно, что это будет Италия. А если Украина или Австрия пройдут в плей-офф с третьего места, то их ждёт встреча либо с победителем «группы смерти» (Португалия, Франция, Германия, Венгрия), либо с победителем квартета Е, где выступает сборная Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Голландии, Сборная Австрии