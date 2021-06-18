Сборная Украины может выйти в плей-офф Евро: объясняем расклады

Сборная Украины заставила своих фанатов поволноваться во втором тайме, но всё же обыграла в четверг Северную Македонию со счётом 2:1. Команда Андрея Шевченко сохраняет реальные шансы оказаться в плей-офф чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах в группе С.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Голландия 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 Украина 2 1 0 1 4 4 0 3 3 Австрия 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Северная Македония 2 0 0 2 2 5 -3 0

Украина – Австрия

Северная Македония – Голландия

На самом деле ситуация в группе сборной Украины предельно простая, в отличие от ситуации в группе сборной России, о которой мы уже рассказывали. Сборная Голландии в группе С гарантировала себе первое место, поскольку она обыграла в личных встречах и Украину (3:2), и Австрию (2:0) – команды, которые в теории её могут догнать по очкам на вершине. В свою очередь, сборная Северной Македонии уже никуда не денется с четвёртого места, поскольку она проиграла в личных встречах и Австрии (1:3), и Украине (1:2) – командам, которые в теории она может догнать.

Таким образом, сборные Украины и Австрии в очной дуэли будут разыгрывать второе место. Кто победит, тот точно окажется в плей-офф чемпионата Европы. Проигравший будет надеяться на то, что его показателей хватит для того, чтобы оказаться в числе 4 лучших третьих мест в 6 группах.

Если сборные Украины и Австрии 21 июня сыграют вничью в очном матче, то украинцы окажутся выше и пройдут в плей-офф со второго места. При такой ситуации команды будут сравниваться по общей разности мячей. Она будет одинаковой (0), и в расчёт пойдёт общее количество забитых мячей на групповой стадии Евро-2020. Сборная Украины будет превосходить своего соперника. При этом сборная Австрии тоже будет иметь хорошие шансы пробиться в плей-офф с 4 набранными очками.

Вообще если посмотреть на турнирную сетку, то позавидовать сборным Украины и Австрии сложно. Команда, которая займёт второе место в группе, в 1/8 финала сыграет с победителем группы А. Вполне вероятно, что это будет Италия. А если Украина или Австрия пройдут в плей-офф с третьего места, то их ждёт встреча либо с победителем «группы смерти» (Португалия, Франция, Германия, Венгрия), либо с победителем квартета Е, где выступает сборная Испании.