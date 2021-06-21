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​Сборные Украины и Австрии назвали составы

21 Июня 2021, 17:48,

В понедельник вечером сборные Украины и Австрии разыграют второе место в группе С. Украинцам для обеспечения второй строчки достаточно не проиграть, а австрийцам нужна победа.

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко выпустил на поле с первых минут таких игроков: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Наставник австрийцев Франко Фода, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лаймер, Шлагер, Гриллич, Забитцер, Баумгартер, Арнаутович.

Матч между сборными Украины и Австрии стартует в 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сборная Австрии
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