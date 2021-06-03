Алаба и его «команда» метят в плей-офф Евро: представляем сборную Австрии

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03 Июня 2021, 19:33,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает цикл материалов о командах, которые совсем скоро выступят на чемпионате Европы. На этот раз объектом нашего внимания будет сборная Австрии.
Путь на Евро
Сборная Австрии пробилась на чемпионат Европы напрямую, заняв в своей отборочной группе второе место. Выше австрийцев расположилась команды Польши, а ниже – команды Северной Македонии, Словении, Израиля и Латвии.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Польша
|10
|8
|1
|1
|18:5
|25
|2
|Австрия
|10
|6
|1
|3
|19:9
|19
|3
|Северная Македония
|10
|4
|2
|4
|12:13
|14
|4
|Словения
|10
|4
|2
|4
|16:11
|14
|5
|Израиль
|10
|3
|2
|5
|16:18
|11
|6
|Латвия
|10
|1
|0
|9
|3:28
|3
Австрийская сборная, которая носит простое прозвище «команда», выступит на чемпионате Европы в третий раз. Дебютным был турнир 2008 года, когда Австрия не проходила отбор, будучи хозяином Евро наряду со Швейцарией. Тогда «команда» набрала одно очко и из группы, понятное дело, не вышла. Точно так же австрийцы выступили на чемпионате Европы в 2016 году – один балл и отсутствие места в плей-офф.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Александр Шлагер
|ЛАСК
|Павао Перван
|Вольфсбург
|Даниэль Бахманн
|Уотфорд
|Защитники
|Андреас Ульмер
|Зальцбург
|Александар Драгович
|Байер
|Мартин Хинтереггер
|Айнтрахт
|Штефан Пош
|Хоффенхайм
|Давид Алаба
|Бавария
|Филипп Линхарт
|Фрайбург
|Штефан Лайнер
|Боруссия М
|Марко Фридль
|Вердер
|Полузащитники
|Штефан Ильзанкер
|Айнтрахт
|Марсель Забитцер
|РБ Лейпциг
|Флориан Гриллич
|Хоффенхайм
|Юлиан Баумгартлингер
|Байер
|Кристофер Триммель
|Унион Берлин
|Луис Шауб
|Люцерн
|Алессандро Шёпф
|Шальке
|Кристоф Баумгартнер
|Хоффенхайм
|Карим Онисиво
|Майнц
|Валентино Лазаро
|Боруссия М
|Ксавер Шлагер
|Вольфсбург
|Конрад Лаймер
|РБ Лейпциг
|Нападающие
|Марко Арнаутович
|Шанхай Порт
|Михаэль Грегорич
|Аугсбург
|Саша Калайджич
|Штуттгарт
Подавляющее большинство игроков в итоговой заявке сборной Австрии представляет чемпионат Германии. Сюда же относится Давид Алаба, ведь игроком «Реала» он официально станет только в первый день июля. Именно об этом футболисте мы поговорим дальше.
Звезда
Не нужно быть знатоком «Что? Где? Когда?», чтобы знать, кто является главной звездой сборной Австрии. Понятное дело, речь идёт о Давиде Алабе. Выиграв с «Баварией» всё, что только можно, австриец решил выйти из зоны комфорта и начать новое приключение в другом клубе и другом чемпионате. Ещё в марте Алаба созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своём решении не продлевать контракт с «Баварией». Недавно случилось то, чего все и ждали – «Реал» объявил о переходе Алабы. С 1 июля начнёт действовать пятилетний контракт австрийского футболиста с мадридским грандом.
Давида Алабу отличает универсализм. Если сегодня он играет слева в обороне, то никто не удивится, если завтра тренер использует его в центральной части поля, а то и где-то ближе к атаке. Всё зависит от конкретной схемы. В сборной Алаба обычно закрывает левый фланг при системе с тремя центральными защитниками.Embed from Getty Images
Тренер
С начала 2018 года сборную Австрии возглавляет Франко Фода, который ранее долгое время работал в «Штурме» с перерывом на год в «Кайзерслаутерне». Это далеко не самый известный в Европе немецкий специалист. Действующий контракт Фоды с Австрийским футбольным союзом рассчитан до конца 2021 года. Можно предположить, что выступление сборной на чемпионате Европы может оказаться определяющим в вопросе будущего Франко.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|13 июня
|Австрия - Северная Македония
|17 июня
|Голландия - Австрия
|21 июня
|Украина - Австрия
В 2008 и 2016 годах сборной Австрии на чемпионате Европы не удавалось выйти из группы. Пришло время делать следующий шаг и ставить задачу по выходу в плей-офф, тем более что оказаться в 1/8 финала можно даже с третьего места в группе. В одном квартете с Австрией выступят команды Голландии, Украины и Северной Македонии. Надо полагать, что невыход в плей-офф для австрийцев будет провалом.
Прогноз
Сборная Австрии должна, наконец, оказаться в плей-офф чемпионата Европы. Нам кажется, что Давид Алаба и компания смогут выйти из группы. Что касается дальнейших перспектив австрийской национальной команды, то всё будет зависеть от турнирной сетки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Австрии, команды Евро-2020