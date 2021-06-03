Алаба и его «команда» метят в плей-офф Евро: представляем сборную Австрии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает цикл материалов о командах, которые совсем скоро выступят на чемпионате Европы. На этот раз объектом нашего внимания будет сборная Австрии.

Путь на Евро

Сборная Австрии пробилась на чемпионат Европы напрямую, заняв в своей отборочной группе второе место. Выше австрийцев расположилась команды Польши, а ниже – команды Северной Македонии, Словении, Израиля и Латвии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Польша 10 8 1 1 18:5 25 2 Австрия 10 6 1 3 19:9 19 3 Северная Македония 10 4 2 4 12:13 14 4 Словения 10 4 2 4 16:11 14 5 Израиль 10 3 2 5 16:18 11 6 Латвия 10 1 0 9 3:28 3

Австрийская сборная, которая носит простое прозвище «команда», выступит на чемпионате Европы в третий раз. Дебютным был турнир 2008 года, когда Австрия не проходила отбор, будучи хозяином Евро наряду со Швейцарией. Тогда «команда» набрала одно очко и из группы, понятное дело, не вышла. Точно так же австрийцы выступили на чемпионате Европы в 2016 году – один балл и отсутствие места в плей-офф.

Команда

Игрок Клуб Вратари Александр Шлагер ЛАСК Павао Перван Вольфсбург Даниэль Бахманн Уотфорд Защитники Андреас Ульмер Зальцбург Александар Драгович Байер Мартин Хинтереггер Айнтрахт Штефан Пош Хоффенхайм Давид Алаба Бавария Филипп Линхарт Фрайбург Штефан Лайнер Боруссия М Марко Фридль Вердер Полузащитники Штефан Ильзанкер Айнтрахт Марсель Забитцер РБ Лейпциг Флориан Гриллич Хоффенхайм Юлиан Баумгартлингер Байер Кристофер Триммель Унион Берлин Луис Шауб Люцерн Алессандро Шёпф Шальке Кристоф Баумгартнер Хоффенхайм Карим Онисиво Майнц Валентино Лазаро Боруссия М Ксавер Шлагер Вольфсбург Конрад Лаймер РБ Лейпциг Нападающие Марко Арнаутович Шанхай Порт Михаэль Грегорич Аугсбург Саша Калайджич Штуттгарт

Подавляющее большинство игроков в итоговой заявке сборной Австрии представляет чемпионат Германии. Сюда же относится Давид Алаба, ведь игроком «Реала» он официально станет только в первый день июля. Именно об этом футболисте мы поговорим дальше.

Звезда

Не нужно быть знатоком «Что? Где? Когда?», чтобы знать, кто является главной звездой сборной Австрии. Понятное дело, речь идёт о Давиде Алабе. Выиграв с «Баварией» всё, что только можно, австриец решил выйти из зоны комфорта и начать новое приключение в другом клубе и другом чемпионате. Ещё в марте Алаба созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своём решении не продлевать контракт с «Баварией». Недавно случилось то, чего все и ждали – «Реал» объявил о переходе Алабы. С 1 июля начнёт действовать пятилетний контракт австрийского футболиста с мадридским грандом.

Давида Алабу отличает универсализм. Если сегодня он играет слева в обороне, то никто не удивится, если завтра тренер использует его в центральной части поля, а то и где-то ближе к атаке. Всё зависит от конкретной схемы. В сборной Алаба обычно закрывает левый фланг при системе с тремя центральными защитниками.

Тренер

С начала 2018 года сборную Австрии возглавляет Франко Фода, который ранее долгое время работал в «Штурме» с перерывом на год в «Кайзерслаутерне». Это далеко не самый известный в Европе немецкий специалист. Действующий контракт Фоды с Австрийским футбольным союзом рассчитан до конца 2021 года. Можно предположить, что выступление сборной на чемпионате Европы может оказаться определяющим в вопросе будущего Франко.

Календарь и цели

Дата Матч 13 июня Австрия - Северная Македония 17 июня Голландия - Австрия 21 июня Украина - Австрия

В 2008 и 2016 годах сборной Австрии на чемпионате Европы не удавалось выйти из группы. Пришло время делать следующий шаг и ставить задачу по выходу в плей-офф, тем более что оказаться в 1/8 финала можно даже с третьего места в группе. В одном квартете с Австрией выступят команды Голландии, Украины и Северной Македонии. Надо полагать, что невыход в плей-офф для австрийцев будет провалом.

Прогноз

Сборная Австрии должна, наконец, оказаться в плей-офф чемпионата Европы. Нам кажется, что Давид Алаба и компания смогут выйти из группы. Что касается дальнейших перспектив австрийской национальной команды, то всё будет зависеть от турнирной сетки.

Представление команд Евро-2020