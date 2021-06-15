УЕФА начал расследование в отношении Арнаутовича

Извинения Марко Арнаутовича за его поведение после забитого гола в ворота сборной Северной Македонии не подействовали – УЕФА запустил расследование в отношении австрийского футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных новостей.

Ранее футбольная ассоциация Северной Македонии написала письмо в УЕФА, потребовав самого сурового наказания для Марко Арнаутовича.

Напомним, сборная Австрии обыграла Северную Македонию со счётом 3:1 в воскресенье. Марко Арнаутович отметился забитым мячом после выхода на замену. Забив гол, форвард стал выкрикивать оскорбления и произнёс скандальную фразу «Я имел вашу албанскую маму».