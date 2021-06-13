Гол ветерана Пандева не помешал австрийцам обыграть северных македонцев

|
13 Июня 2021, 20:52,
|
|
Северная Македония билась и потрепала нервы австрийцам. Балканцы по ходу первого тайма сравняли счёт усилиями 37-летнего Горана Пандева. Однако в концовке матча австрийцы додавили соперника и одержали всё же заслуженную победу.
|(1:0) Лайнер Штефан 18'
|28' Пандев Горан (1:1)
|(2:1) Грегорич Михаэль 78'
|(3:1) Арнаутович Марко 90'
Группа С стартовала матчем в Бухаресте, где встречались команды Австрии и Северной Македонии. Для балканской команды это был дебют на чемпионатах Европы. Именно ради этого момента Горан Пандев провёл ещё целый сезон в свои 37 лет. Что касается австрийцев, то в этой стране футбол развивается ударными темпами, и от этой сборной можно было ждать прорыва на нынешнем Евро.
Австрийцы с первых минут забрали себе мяч и территорию и пошли вперёд. Правда, в дебюте встречи альпийцы старались действовать за счёт навесов, которые не проходили. Македонцы делали ставку на контратаки, но австрийцы действовали внимательно, не давая соперникам разбежаться. Счёт австрийцы открыли на 18-й минуте. После очередного заброса в исполнении Забитцера в штрафную македонцев Лайнер с правого угла вратарской пробил точно в цель в противоход Димитревски. Автор гола тут же подбежал к скамейке, где взял и всем показал заранее подготовленную футболку со словами «Эриксен, оставайся сильным».
Вскоре австрийцы могли удваивать своё преимущество. Вновь Забитцер слева навесил на этот раз на Калайджича, но он пробил точно в Димитриевски. Казалось, игра была в руках австрийцев, как вдруг македонцы сравняли результат. Причём гол в буквальном смысле пришёл из неоткуда. После передачи Алиоски слева в центр Хинтереггер выбивал мяч, попал Забитцера, от которого футбольный снаряд полетел в штрафную альпийцев. Алаба корпусом оттирал Трайковски, в итоге они столкнулись с вышедшим из ворот Бахманном. Голкипер выронил мяч на ногу Пандеву, который таким подарком воспользовался и поразил пустые ворота.
После этого то ли австрийцы стали действовать чуть сдержаннее, то ли македонцы поверили в себя. Так или иначе, но балканцы стали действовать смелее и чаще подходили к штрафной альпийцев. Правда, моментов не создавали ни те, ни другие. В итоге, на перерыв команды ушли при равном счёте.
Австрийцы добавили во втором тайме и шли вперёд. Македонцы же отбивались, пытаясь вновь найти свой шанс впереди. Моментов не возникало, зато накалялись страсти. На поле было очень много борьбы и немало стыков. По истечении часа игры македонцы едва не вышли вперёд. После передачи из центра Николов справа ворвался в штрафную и бил с близкого расстояния, но Бахманн успел выскочить из ворот и парировать удар. Добивание от Пандева в этот раз было неточным, но в этот раз ветеран бил слёта и с разворота, так что попасть было очень сложно. В ответ Димитриевски совершил ещё более впечатляющий сейв. После навеса слева Грегорич головой бил в дальний угол, но голкипер балканцев в красивом прыжке спас команду.
И всё же давление австрийцев привело к голу. Алаба, который стал больше действовать в атаке, получил возможность с левого фланга сделать беспрепятственный кросс в центр штрафной, где Грегорич оторвался от защитника и на мгновение опередил Димитревски, отправив мяч в цель.
Рисунок игры, естественно, тут же изменился. Австрийцы отошли назад, но у македонцев не получалось толком начать атаки. При этом сами альпийцы пытались убежать в контратаку, и в одной из попыток Забитцер немного не рассчитал силу передачи с фланги, иначе бы Грегорич вполне мог бы замыкать и оформлять дубль. И всё же австрийцы отличился и в третий раз. Арнаутович получил мяч на левом фланге, ворвался через центр в штрафную, ушёл от вышедшего из ворот Димитревски и покатил футбольный снаряд в пустые ворота. Тут же альпийцы могли довести счёт до разгромного – Лайнер выскочил на рандеву с голкипером македонцев, но не смог его обыграть.
В следующем туре северные македонцы вновь сыграют в Бухаресте, куда приедет сборная Украины. Австрийцев же ждёт выезд в Амстердам к хозяев группы С голландцам.
Андрей Центров
|
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Австрии, Сборная Северной Македонии
Северная Македония слишком поверила в себя! Потому и упустили результат в конце. А так Австрия забила, а Македония достаточно быстро ответила, потом играли на равных. Можно сказать, что победила более классная команда с игроками с мировым именем, или за счёт ошибок, но матч в любом случае удался. Было больше открытого футбола, позволяли себе больше вольностей. Македония, при всём уважении, звёзд с неба не хватает, но и не слабаки. А так Украина должна легко обыгрывать обе этих команды, если возьмутся за голову и не будут допускать на футбольном поле глупостей.