Гол ветерана Пандева не помешал австрийцам обыграть северных македонцев

Северная Македония билась и потрепала нервы австрийцам. Балканцы по ходу первого тайма сравняли счёт усилиями 37-летнего Горана Пандева. Однако в концовке матча австрийцы додавили соперника и одержали всё же заслуженную победу.

Группа С стартовала матчем в Бухаресте, где встречались команды Австрии и Северной Македонии. Для балканской команды это был дебют на чемпионатах Европы. Именно ради этого момента Горан Пандев провёл ещё целый сезон в свои 37 лет. Что касается австрийцев, то в этой стране футбол развивается ударными темпами, и от этой сборной можно было ждать прорыва на нынешнем Евро.

Австрийцы с первых минут забрали себе мяч и территорию и пошли вперёд. Правда, в дебюте встречи альпийцы старались действовать за счёт навесов, которые не проходили. Македонцы делали ставку на контратаки, но австрийцы действовали внимательно, не давая соперникам разбежаться. Счёт австрийцы открыли на 18-й минуте. После очередного заброса в исполнении Забитцера в штрафную македонцев Лайнер с правого угла вратарской пробил точно в цель в противоход Димитревски. Автор гола тут же подбежал к скамейке, где взял и всем показал заранее подготовленную футболку со словами «Эриксен, оставайся сильным».

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Вскоре австрийцы могли удваивать своё преимущество. Вновь Забитцер слева навесил на этот раз на Калайджича, но он пробил точно в Димитриевски. Казалось, игра была в руках австрийцев, как вдруг македонцы сравняли результат. Причём гол в буквальном смысле пришёл из неоткуда. После передачи Алиоски слева в центр Хинтереггер выбивал мяч, попал Забитцера, от которого футбольный снаряд полетел в штрафную альпийцев. Алаба корпусом оттирал Трайковски, в итоге они столкнулись с вышедшим из ворот Бахманном. Голкипер выронил мяч на ногу Пандеву, который таким подарком воспользовался и поразил пустые ворота.

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После этого то ли австрийцы стали действовать чуть сдержаннее, то ли македонцы поверили в себя. Так или иначе, но балканцы стали действовать смелее и чаще подходили к штрафной альпийцев. Правда, моментов не создавали ни те, ни другие. В итоге, на перерыв команды ушли при равном счёте.

Австрийцы добавили во втором тайме и шли вперёд. Македонцы же отбивались, пытаясь вновь найти свой шанс впереди. Моментов не возникало, зато накалялись страсти. На поле было очень много борьбы и немало стыков. По истечении часа игры македонцы едва не вышли вперёд. После передачи из центра Николов справа ворвался в штрафную и бил с близкого расстояния, но Бахманн успел выскочить из ворот и парировать удар. Добивание от Пандева в этот раз было неточным, но в этот раз ветеран бил слёта и с разворота, так что попасть было очень сложно. В ответ Димитриевски совершил ещё более впечатляющий сейв. После навеса слева Грегорич головой бил в дальний угол, но голкипер балканцев в красивом прыжке спас команду.

И всё же давление австрийцев привело к голу. Алаба, который стал больше действовать в атаке, получил возможность с левого фланга сделать беспрепятственный кросс в центр штрафной, где Грегорич оторвался от защитника и на мгновение опередил Димитревски, отправив мяч в цель.

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Рисунок игры, естественно, тут же изменился. Австрийцы отошли назад, но у македонцев не получалось толком начать атаки. При этом сами альпийцы пытались убежать в контратаку, и в одной из попыток Забитцер немного не рассчитал силу передачи с фланги, иначе бы Грегорич вполне мог бы замыкать и оформлять дубль. И всё же австрийцы отличился и в третий раз. Арнаутович получил мяч на левом фланге, ворвался через центр в штрафную, ушёл от вышедшего из ворот Димитревски и покатил футбольный снаряд в пустые ворота. Тут же альпийцы могли довести счёт до разгромного – Лайнер выскочил на рандеву с голкипером македонцев, но не смог его обыграть.

В следующем туре северные македонцы вновь сыграют в Бухаресте, куда приедет сборная Украины. Австрийцев же ждёт выезд в Амстердам к хозяев группы С голландцам.