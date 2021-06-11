​Карасёв получил назначение на матч Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч чемпионата Европы. Карасёв будет работать в качестве четвёртого рефери на матче между сборными Австрии и Северной Македонии. Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 13 июня.

Напомним, что Сергей Карасёв является единственным рефери из России, регулярно получающим назначения на матчи в турнирах под эгидой УЕФА.

Добавим, что чемпионат Европы стартует уже в пятницу. В 22:00 отношения выяснят сборные Турции и Италии.