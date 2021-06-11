​Карасёв получил назначение на матч Евро-2020

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11 Июня 2021, 17:30,
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Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч чемпионата Европы. Карасёв будет работать в качестве четвёртого рефери на матче между сборными Австрии и Северной Македонии. Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 13 июня.
Напомним, что Сергей Карасёв является единственным рефери из России, регулярно получающим назначения на матчи в турнирах под эгидой УЕФА.
Добавим, что чемпионат Европы стартует уже в пятницу. В 22:00 отношения выяснят сборные Турции и Италии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сергей Карасёв