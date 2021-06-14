Пандев – о поражении от сборной Австрии: «Невероятный опыт для нас»

Нападающий Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал поражение от сборной Австрии (1:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

«Это был невероятный опыт для нас. Первый матч для нашей сборной на таком турнире. Думаю, что мы играли прекрасно в первые 80 минут. Конечно, все понимали, что Австрия будет действовать гораздо активнее во второй половине. Физически они готовы лучше нас. У них очень сильные игроки на скамейке запасных, мы знали это. Нам просто нужно было реализовать свои шансы, которые у нас были после контратак», - цитирует опытного нападающего пресс-служба УЕФА.