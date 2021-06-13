Алаба: «У нас отличная команда с большим потенциалом»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал победу над сборной Северной Македонии (1:0).

«Мы очень счастливы, потому что хотели победить в первой игре и нам это удалось. Важно хорошо стартовать в турнире. В 2016 году мы начали плохо. Сейчас у нас отличная команда с большим потенциалом, вы могли убедиться в этом сегодня, когда два футболиста, появившихся на поле со скамейки запасных, забили», - цитирует защитника BBC.

В следующем туре сборная Австрии сыграет против сборной Голландии, матч запланирован на четверг, 17 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

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