Алаба: «У нас отличная команда с большим потенциалом»

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13 Июня 2021, 21:45,
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Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал победу над сборной Северной Македонии (1:0).
«Мы очень счастливы, потому что хотели победить в первой игре и нам это удалось. Важно хорошо стартовать в турнире. В 2016 году мы начали плохо. Сейчас у нас отличная команда с большим потенциалом, вы могли убедиться в этом сегодня, когда два футболиста, появившихся на поле со скамейки запасных, забили», - цитирует защитника BBC.
В следующем туре сборная Австрии сыграет против сборной Голландии, матч запланирован на четверг, 17 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Австрии, Давид Алаба
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