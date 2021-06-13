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Фода: «Мы заслуженно победили»

13 Июня 2021, 22:51,

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал победу над сборной Северной Македонии (3:1).

«Я очень доволен игрой. Мы здорово начали, усердно работали без мяча, были агрессивны и заслужили победу. Конечно, мы могли бы снять все вопросы ещё в первом тайме, но не реализовали хороший момент, а затем пропустили.

В перерыве я сказал, что ребята должны двигать мяч впереди быстрее, это и произошло. Мы стали играть намного мобильнее, замены сработали отлично. Я считаю, что мы заслуженно победили», - цитирует наставника сборной Австрии пресс-служба УЕФА.

В следующем туре сборная Австрии сыграет со сборной Голландии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Австрии, Франко Фода
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