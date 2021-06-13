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Лаймер посвятил гол в ворота сборной Северной Македонии Эриксену

13 Июня 2021, 19:26,

Сегодня, 13 июня, сборная Австрии в рамках первого тура чемпионата Европы принимает сборную Северной Македонии.

Уже на 18-й минуте счёт в матче открыл австрийский полузащитник Конрад Лаймер, откликнувшийся на передачу Забитцера. Стоит отметить, что Лаймер посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, показав в камеру футболку с пожеланиями здоровья футболисту «Интера».

На данный момент идёт 22-я минута встречи, австрийцы впереди со счётом 1:0.

24-летний Лаймер на клубном уровне выступает за «РБ Лейпциг», за который он сыграл лишь четыре матча в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристиан Эриксен, Конрад Лаймер
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