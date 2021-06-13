Ещё один аутсайдер ЕВРО 2020: Провокатор из АПЛ, лучший игрок страны 2015 года, готовый кадр для «Локомотива» и победитель Кубка Италии

Эгзиян Алиоски

Сборная Северной Македонии впервые в истории вышла на чемпионат Европы. В ноябре 2020 «красные львы» обыграли Грузию, лишив постсоветскую дружину возможности поехать на Евро-2020. Горан Пандев – главная звезда, но в стане сборной, базирующейся на территории Балканского полуострова, присутствуют и другие, не менее важные люди.

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Один из самых главных провокаторов АПЛ готов пробираться к воротам сборных Австрии, Украины и Нидерландов по левому флангу. Алиоски – любимец болельщиков «Лидса», но он частенько провоцирует скандальные ситуации. Помните, как он довёл Николя Пепе? А в игре с «Бёрнли» Эгзиян скорчил рожу, когда темнокожий Макнил затолкал его возле бровки. Алиоски не отказывается от прямых обязанностей – защитник регулярно отбирает мяч на фланге и помогает коллегам из центральной зоны. Македонец старается выходить из обороны в атаку за счёт быстрых и коротких передач, а Бьелса хвалит Эгзияна за умение ловко ориентироваться во время контратак. Концентрация Алиоски ниже нуля – он очень нервозный и постоянно нарывается на штрафные санкции (7 жёлтых карточек в АПЛ). Бьелса иногда использует македонца в качестве третьего центрального хавбека, который часто смещается на фланг для помощи латералям. Защитник встретит июль в статусе свободного агента – пока «Лидс» не предлагал ему новую сделку. На рынке труда Эзгиян оценивается в 5 миллионов евро.

Стефан Ристовски

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29-летний защитник изучает географию с помощью футбольной карьеры – Стефан поработал в Италии, Хорватии и Португалии. Номинально Ристовски – правый защитник, но при кадровом дефиците с лёгкостью закрывает противоположную бровку. Уроженец Скопье получил солидный опыт игры в Серии В, но продуктивно поработать дивизионом выше не получилось – лишь 6 матчей в футболке «Пармы». Ристовски всегда жёстко вступает в отбор и не подпускает соперников к мячу благодаря уверенной игре корпусом. Македонец силён при передачах на дальние расстояния – 81% посланных им мячей в чемпионате Хорватии благополучно дошёл до адресатов. Ристовски частенько мельтешит, увеличивая риск потери мяча, поэтому старается избавляться от него при первой же возможности. У «Локомотива» есть определённые проблемы с правым флангом – Ротенберг не играл 2,5 года, Сильянов слишком молод, а Игнатьев от силы проведёт на высоком уровне 1 год. И в такой ситуации Марко Николич мог бы обратить взор на Ристовски, который составил бы конкуренцию Живоглядову. Благо, что македонец, который на Евро-2020 отдаст хотя бы один голевой пас, доступен для трансфера всего за 2,5 миллиона евро.

Александар Трайковски

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Все восхваляют Горана Пандева, и македонец получает заслуженные комплименты, но в атаке сборной Северной Македонии есть Трайковски – менее заметный, но не менее значимый человек. Трайковски отдал 4 года карьеры «Палермо», с которым погрузился в пучину Серии В, став автором 12 точных ударов в этой лиге. В 2015 году Александар был признан футболистом года на родине, что сыграло большую роль при переходе в «Палермо». Трайковски – игрок, готовый запутать сборную Украины. Шевченко придётся создавать план А и план В – македонец закрывает сразу 6 позиций на поле. Наиболее опасен Александар в зоне левого вингера – систематические смещения к центру и точные передачи вдоль линии штрафной могут сыграть злую шутку с трио группы «С». Мощных ударов Трайковски стоит опасаться – он очень прицельно бьёт с правой ноги. Македонец, к слову, уже поражал ворота постсоветских сборных – Беларусь и Азербайджан вошли в список его «жертв».

Элиф Элмас

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В 2019 году селекционеры «Зенита» пытались склонить этого парня к подписанию контракта, но он выбрал «Наполи». Элмас мог оказаться на Евро-2020 в раздевалке с турецким флагом – его родители эмигрировали в Северную Македонию из Турции задолго до его рождения. И Фатих Терим, работавший в ту пору с турецкой командой, пытался заполучить Элмаса путём натурализации. Но македонец склонил чашу весов в пользу паспортной родины. В 2019 году он удостоился чести считаться игроком года в стране, а год спустя выиграл с «Наполи» Кубок Италии. Гаттузо в прошлом сезоне выпустил Элмаса на поле 33 раза, но македонец только трижды выходил в старте. Возможно, итальянец неординарным способом мотивировал Элмаса в преддверии Евро-2020. Элмас – атакующий полузащитник с феноменальным первым пасом и умением забрасывать снаряд за спины защитникам. Элиф – не поклонник перехватов, да и в воздушном пространстве играет слабо, но его позиция обязывает быть начеку внизу. Юркий македонец – настоящий ад для соперников, и судьи Серии А регулярно демонстрируют жёлтые карточки игрокам за фолы против Элмаса. Стоимость Элмаса на рынке труда варьируется в пределах 17 миллионов евро, и Спалетти обязательно сделает ставку на этого парня. Если нет, то македонец после Евро-2020 точно привлечёт внимание клубов Бундеслиги или Примеры.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ